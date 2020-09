C’è chi li ama e chi li odia, ma gli smartphone pieghevoli sono qui per restare e per diventare sempre più economici e alla portata di tutti. Samsung ne è convinta al 100% e gli enormi passi in avanti fatti con Samsung Galaxy Z Fold2 5G ci dimostrano quanto il colosso sudcoreano abbia imparato la lezione con il problematico lancio di Samsung Galaxy Fold dell’anno scorso.

Enormi passi in avanti

Il dispositivo presentato quest’anno non solo monta componenti interni migliori ed in grado di offrire un utilizzo più piacevole del dispositivo, ma corregge tutti gli errori e i compromessi fatti l’anno scorso dal team di ingegneri con la prima generazione di Fold. Lo smartphone di quest’anno non solo è più “semplice” da riparare – bisogna sempre avere molta dimestichezza in quello che si sta facendo quando si effettua il teardown di un device di questa complessità -, ma svela anche una riorganizzazione profonda dell’interno per aggiungere due batterie più capienti.

Il video di iFixit parte utilizzando un particolare strumento pensato per riscaldare in modo omogeneo l’intera superficie dello smartphone e consentire così la rimozione del pannello posteriore. Mettendo da parte la grande quantità di viti Philips e la componente in plastica relativa alla bobina per la ricarica ad induzione, ecco apparire la scheda madre (suddivisa in tre parti) e le due batterie.

La rimozione della scheda madre principale svela il nuovo sistema di raffreddamento a grafite che prende il posto di quello a rame disponibile invece sulla prima generazione di Fold.

Le novità più corpose sono evidentemente relative al display frontale e alla cerniera integrata nel telaio dello smartphone. L’arrivo di un pannello pieghevole in vetro rappresenta un salto di qualità incredibile rispetto a quello in plastica, e questo lo avevamo già notato nella recensione Samsung Galaxy Z Flip. La cerniera è adesso più robusta, protettiva e mostra anche la presenza di alcuni piccoli peduncoli di metallo che “accompagnano” il piegamento del display durante l’apertura e la chiusura del telefono.

Samsung Galaxy Z Fold2 5G è un concentrato di ingegneria di altissimo livello e non può essere certamente riparato senza avere piena coscienza di cosa si sta facendo, ed il teardown ci permette di ammirare il lavoro che il team di Samsung è riuscito a fare nel concepimento di un prodotto unico nel suo genere. Scoprilo nella nostra recensione di Z Fold2.