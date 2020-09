L’aggettivo incredibile non è messo a caso: Samsung Galaxy M51 può contare su un modulo batteria impressionante da ben 7000 mAh, mai visto su uno smartphone “consumer” nonché caratteristica chiave di questo prodotto.

Per chi non fosse stato attento alle ultime notizie, Samsung Galaxy M51 è un nuovo smartphone di fascia media del produttore coreano che finalmente fa capolino sul mercato italiano, dove è già disponibile all’acquisto sullo store online di Samsung.

Samsung Galaxy M51: prezzo e dove acquistarlo in Italia

Annunciato ufficialmente lo scorso 31 agosto per il mercato europeo a suggello di una lunga lista di indiscrezioni, Samsung Galaxy M51 non ha tardato ad attirare sguardi curiosi per due specifiche di primaria importanza che lo caratterizzano: la Mobile Platform Qualcomm invece che Exynos – si tratta, più precisamente dello Snapdragon 730 – e l’infinita batteria da 7.000 mAh.

A qualche settimana di distanza Samsung Galaxy M51 è finalmente disponibile all’acquisto anche in Italia, dove viene proposto al prezzo di listino di 389 euro (un po’ più alto di quello previsto in Germania, che è di 360 euro). Lo smartphone arriva nelle due colorazioni Bianco e Nero ed è acquistabile sul sullo store online ufficiale di Samsung o su Amazon tramite i link sottostanti:

Samsung Galaxy M51: riepilogo delle caratteristiche tecniche

Alla luce del suo arrivo in Italia, è opportuno un breve riepilogo della scheda tecnica di Samsung Galaxy M51:

Display Super AMOLED Infinity-O da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2340 pixel, con 385 ppi) con vetro Corning Gorilla Glass 3

SoC Qualcomm Snapdragon 730 a 8 nm, con CPU octa-core (fino a 2,2 GHz) e GPU Adreno 618

6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile con microSD fino a 512 GB

Connettività 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Galileo, NFC, radio FM, porta USB Type-C e porta per il jack audio da 3,5 mm

Sensore di impronte digitali sul lato destro, integrato nel tasto di accensione/sblocco

Quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel (f/1.8 con PDAF), sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel (f/2.2 e angolo di 123°), sensore macro da 5 megapixel (f/2.4) e sensore di profondità da 5 megapixel (f/2.4), con HDR, flash LED e video 4K a 30 fps

Fotocamera anteriore da 32 megapixel con apertura f/2.0, HDR e video fino a 1080p (30 fps)

Batteria da 7.000 mAh con ricarica rapida a 25 W

Dimensioni di 162,6 x 77,5 x 9,5 mm e peso superiore ai 200 g

Sistema operativo Android 10 con One UI

Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata a Samsung Galaxy M51.

Dal momento che i due smartphone presentano evidenti somiglianze tecniche (al netto della batteria significativamente più grande del nuovo arrivato), potete farvi un’idea del comportamento di Samsung Galaxy M51 guardando la nostra recensione di Samsung Galaxy A71.

