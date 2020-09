Se in tempi normali Amazon Prime Day si svolgeva nel mese di luglio, il coronavirus che ha segnato in maniera indelebile questo 2020 ha costretto il colosso dell’e-commerce a rimandare a data da destinarsi il consueto appuntamento annuale con sconti e promozioni.

Con l’approssimarsi della stagione natalizia in molti si chiedono quando si terrà il Prime Day 2020. Una nostra fonte che in passato si è rivelata molto affidabile, ci informa che Amazon avrebbe programmato il nuovo Prime Day per il 15 ottobre. A differenze di quanto accaduto negli anni scorsi, con l’evento destinato a durare 24 o 36 ore, quest’anno il periodo di validità delle offerte potrebbe essere più lungo.

Si parla infatti di una o due settimane, anche se questo dato non è ancora confermato. Se le date dovessero essere confermate, potremmo trovarci di fronte a un lunghissimo periodo di promozioni da parte di Amazon, che culminerebbe con le festività natalizie.

Ricordiamo che il Black Friday 202 è fissato per il 27 novembre e Amazon, se dovesse ripetere quanto accaduto lo scorso anno, potrebbe aprire le danze già nei primi giorni di novembre. Se dunque l’Amazon Prime Day 2020 dovesse durare dal 15 al 30 ottobre, potremmo avere promozioni ininterrotte per almeno un mese e mezzo, una vera pacchia per chi cerca occasioni di risparmio per le festività natalizie, ma anche per aggiornare i propri prodotti tecnologici (e non) presenti in casa.

Ricordiamo che al momento si tratta di rumor non ancora confermati ufficialmente da Amazon, che potrebbe iniziare a svelare le proprie carte già nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci perché non mancheremo di tenervi tempestivamente aggiornati sull’evoluzione della vicenda.