A sei mesi dal lancio di Blackview BV9900 Pro il produttore asiatico ha annunciato qualche giorno da Blackview BV9900E, modelli più economico ma altrettanto valido, caratterizzato da specifiche più che valide e da un design pensato per resistere a qualsiasi sollecitazione.

Il nuovo rugged phone è stato progettato in maniera accurata al fine di garantire una durabilità senza precedenti. Si parte da cavità interne, per assorbire meglio gli impatti, passando per una struttura rinforzata, Gorilla Glass 5 a protezione dello schermo e silicone liquido per la cover posteriore, al fine di ammortizzare gli impatti.

I test di durabilità, di cui trovate i video a fine articolo, mostrano come Blackview BV9900E sia in grado di resistere a numerose sollecitazioni e maltrattamenti senza alcun problema. E nemmeno il freddo rappresenta un ostacolo, visto che lo smartphone è in grado di funzionare fino a 30 gradi sotto zero senza alcun problema, grazie a una speciale modalità che attiva solamente le funzioni basilari.

Ci siamo ormai abituati a rugged phone che si difendono anche dal punto di vista delle prestazioni e BV9900E non si tira certo indietro. MediaTek Helio P90 con 6 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di memoria interna USB 2.1, che gli permettono di comportarsi impeccabilmente sia in ambiente professionale che per un utilizzo più ludico.

Anche il comparto fotografico è stato curato, con un sensore da 48 megapixel, ultra grandangolare, modalità notturna, modalità subacquea e una batteria in grado di arrivare a sera anche nelle giornate più impegnative. Sono inoltre presenti un barometro e un sensore del battito cardiaco, per una dotazione davvero completa.

A partire da oggi, e fino al 5 ottobre, potete approfittare del prezzo di lancio di Blackview BV9900E, che può essere vostro a 259,99 dollari (circa 239 euro) invece di 399,99 dollari (circa 367 euro), un risparmio davvero allettante. Per acquistarlo potete rivolgervi allo store ufficiale Blackview utilizzando il link sottostante.

Informazione Pubblicitaria