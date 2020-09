Capita non raramente che i nuovi smartphone rivelino qualche bug congenito poco dopo il debutto sul mercato, ma quello che sembra affliggere OnePlus Nord è più grave del comune.

Alcuni possessori di OnePlus Nord segnalano sui forum dell’azienda ripristini di fabbrica spontanei che spesso portano alla perdita di dati.

Alcuni utenti segnalano che il ripristino di OnePlus Nord avviene anche senza interagire con lo smartphone, mentre altri hanno segnalato più ripristini imprevisti per lo stesso dispositivo.

Alcuni OnePlus Nord si ripristinano spontaneamente

Un tipster di Android Police ha riferito che un portavoce di OnePlus aveva promesso che era in fase di sviluppo una soluzione, ma senza fornire ulteriori dettagli.

Al momento non si sa quale sia la causa del problema, che non sembra legato a una particolare revisione del firmware, e per ora non c’è alcuna menzione ufficiale riguardo a un modo per mitigare o aggirare il problema e nemmeno una tempistica in merito a quanto presto potrebbe arrivare una soluzione, tuttavia i ripristini di fabbrica spontanei sono in corso da diverse settimane, pertanto si può sperare che un fix verrà rilasciato da OnePlus relativamente presto, essendo la società informata del problema.

E’ possibile che i factory reset spontanei siano limitati a pochissime unità, ma i possessori di OnePlus Nord farebbero bene a eseguire frequenti backup di tutti i dati importanti che non possono permettersi di perdere. Per altre informazioni sul dispositivo potete dare un’occhiata alla nostra recensione di OnePlus Nord.