LG VELVET è stato lo smartphone che ha dato il via ad una nuova famiglia di terminali caratterizzati da un design unico e singolare, in seguito sfociato anche in LG Wing e il suo peculiare display secondario. Quest’oggi l’azienda sudcoreana presenta LG K42, uno smartphone Android di fascia media con un particolare design posteriore.

Specifiche e design LG K42

Se frontalmente LG K42 si confonde facilmente con l’alto numero di smartphone Android muniti di fotocamera punch hole centrale, certo non si può dire lo stesso per la facciata posteriore. L’azienda etichetta questa particolare trama del retro come Unique Wave Pattern, ed in effetti ricorda le piccole dune di sabbia mosse dal vento quasi a formare delle sottili onde.

Il pannello frontale a risoluzione HD+ ha una diagonale da 6,6 pollici ed è abbracciato da cornici piuttosto ottimizzate; la fotocamera punch hole nasconde invece un sensore selfie da 8 MP. L’hardware di LG K42 poggia sulle prestazioni del processore MediaTek Helio P22, 3 GB di RAM, 64 GB di storage ed una batteria da 4000 mAh.

Molto interessante il comparto fotografico posteriore (13 + 5 + 2 + 2 MP) così come la presenza della certificazione MIL-STD-810G in grado di garantire robustezza e resistenza a condizioni di utilizzo altrimenti dannose.

Scheda tecnica LG K42

Display da 6,6 pollici a risoluzione HD+;

processore MediaTek Helio P22 con GPU PowerVR GE8320;

3 GB di RAM con 64 GB di storage interno;

fotocamera posteriore con sensore principale da 13 MP, grandangolare da 5 MP, macro da 2 MP e TOF (Time of Flight) da 2 MP;

fotocamera frontale da 8 MP;

batteria da 4000 mAh con porta USB Type-C;

connettività 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 e jack audio da 3.5 mm;

sensore fisico per le impronte digitali;

certificazione MIL-STD-810G;

dimensioni: 165 x 76.7 x 8.4 mm;

peso: 182 grammi;

Android 10.

Prezzo e disponibilità LG K42

Purtroppo la compagnia non ha rivelato informazioni per quanto riguarda il prezzo o la disponibilità dello smartphone. Aggiorneremo la news non appena avremo maggiori dettagli a riguardo.