OnePlus 8T 5G si sta pian piano avvicinando al momento del lancio ufficiale e, dopo una lunga serie di indiscrezioni e rumor, ci pensa direttamente il produttore cinese a stuzzicare la fantasia di fan e appassionati con un nuovo breve video teaser.

Intendiamoci, l’esistenza e l’imminente arrivo sul mercato di OnePlus 8T 5G è ormai un segreto di Pulcinella, lo stesso produttore cinese sta condividendo ormai dall’inizio del mese dei teaser per accendere la curiosità verso il successore di quel OnePlus 8 che non ha convinto fino in fondo (non è esattamente la massima espressione del “Never settle”).

Il futuro si chiama dunque OnePlus 8T 5G e il brand cinese lo ha anticipato con un breve video dal titolo “Gear up and Get Ahead with the OnePlus 8T” in cui compare l’arcinoto brand ambassador Robert Downey Jr.

OnePlus 8T: cosa possiamo aspettarci

Di OnePlus 8T si parla ormai da settimane e le informazioni raccolte sul conto di questo nuovo smartphone sono numerose. Giusto qualche giorno fa vi abbiamo riportato quella che dovrebbe essere la data di lancio.

Per quanto riguarda il design, la parte frontale è apparsa sotto forma di render nella DP 4 di Android 11, il retro invece dovrebbe essere in “stile Samsung”.

Passando invece alla scheda tecnica, si è già parlato della presenza di un display AMOLED da 6,55 pollici a 120 Hz di refresh rate e della presenza di quattro fotocamere posteriori, con una principale da 48 MP, una ultra-wide da 16 MP, una macro da 5 MP e un quarto sensore per la profondità di campo. Al SoC, che sarà un Qualcomm Snapdragon 865/865+, si dovrebbero affiancare 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Il software ha già fatto discutere abbondantemente i fan del marchio: la OxygenOS 11 con base Android 11 introduce diversi cambiamenti ed evidenti somiglianze con la One UI di Samsung.

