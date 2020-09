Si chiama Samsung Galaxy Tab Active 3 ed è un nuovo tablet rugged che il produttore coreano dovrebbe presto lanciare sul mercato.

Nelle scorse ore si sono diffuse in Rete quelle che potrebbero essere le principali feature di tale device (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Le probabili caratteristiche di Samsung Galaxy Tab Active 3

Stando a quanto è emerso, il tablet di Samsung dovrebbe essere animato da un processore Exynos 9810 (lo stesso usato su Samsung Galaxy S9) e poter contare su 4 GB di RAM, 64 GB o 128 GB di memoria integrata e Android 10 con l’interfaccia personalizzata del produttore.

Tra le altre sue feature dovremmo trovare un display LCD da 8 pollici con risoluzione 1.920 x 1.200 pixel, una batteria da 5.050 mAh, una fotocamera posteriore da 13 megapixel e una fotocamera frontale da 5 megapixel, una variante con connettività LTE e una solo WiFi, il supporto Bluetooth 5.0, una scocca con certificazione MIL-STD 810 e la possibilità di utilizzare un S Pen.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal colosso coreano per scoprire quando Samsung Galaxy Tab Active 3 sarà lanciato, in quali mercati e a quale prezzo.