Rabona Mobile festeggia l’inizio della Serie A con 10 euro di bonus ricarica

Il noto operatore virtuale Rabona Mobile ha uno stretto legame col mondo del calcio (com’è evidente dal nome dell’operatore stesso e da quelli delle offerte), per questo motivo non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione di lanciare una promozione per l’inizio della nuova stagione di Serie A.

Rabona Mobile: promo per la Serie A

Oggi, 19 settembre 2020, parte il nuovo campionato italiano di calcio, con specifico riferimento alla Serie A maschile, e Rabona Mobile ha pensato bene di offrire ai propri clienti un bel bonus ricarica di 10 euro.

Come si legge in basso nelle immagini riportate di seguito, la promozione è valida soltanto dalle ore 20 di oggi, 19 settembre 2020, alle ore 23.59 del 20 settembre 2020 e si applica esclusivamente alle ricariche effettuate online tramite il sito o l’app ufficiale dell’operatore.

In particolare, al fine di ottenere 10 euro di ricarica in più, il cliente deve selezionare il taglio da 20 euro. In questo modo pagherà 20 euro ma otterrà 30 euro di credito.

Ogni cliente può effettuare al massimo due ricariche e ottenere quindi al massimo due bonus ricarica, per un totale di 20 euro aggiuntivi.

La stessa promozione, alle stesse esatte condizioni, vale anche per Sì, Pronto!?! il brand secondario di Rabona Mobile. Naturalmente in questo caso non bisogna fare riferimento a rabona.it o all’app Rabona, bensì a sipronto.it e all’applicazione SìPronto.

Chi è Rabona Mobile

Qualora l’abbiate dimenticato, sappiate che Rabona Mobile è un operatore virtuale MVNO e dal 2019 opera su rete Vodafone 4G imponendo velocità massime limitate a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.