L’anno scorso Apple ha annunciato Sidecar, una funzionalità per macOS e iPad OS che permette di utilizzare un tablet come secondo display per un computer.

Ora sembra che Samsung stia pianificando di realizzare la stessa feature che dovrebbe chiamarsi “Second Screen” e potrebbe essere implementata su Galaxy Tab S7 e Tab S7+ entro la fine dell’anno.

Samsung lavora su una modalità Second Screen

Second Screen supporterà l’input S Pen dal tablet e Active Pen sul computer, in modo da poter utilizzare il tablet Samsung come un secondo display, oppure come area di disegno con la stilo digitale su PC portando efficacemente software di classe desktop come Adobe Illustrator su un tablet Android con supporto della stilo.

La funzionalità dovrebbe supportare anche diversi livelli di pressione e orientamenti, inoltre funzionerebbe come una penna attiva su laptop e tablet Windows supportati utilizzando i digitalizzatori Wacom di Tab S7 e S7+.

Wireless Display è il metodo di connessione utilizzato per collegare il PC e il tablet e sebbene esistano soluzioni di terze parti che funzionano piuttosto bene, niente è paragonabile a una soluzione di prima parte.

Al momento non è chiaro se Samsung limiterà effettivamente questa funzionalità ai notebook e ai PC Samsung o se la sua compatibilità verrà estesa ad altri dispositivi che eseguono Windows.