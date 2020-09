POCO X3 NFC è indubbiamente uno degli smartphone più interessanti degli ultimi mesi, grazie a un rapporto prezzo prestazioni davvero molto vantaggioso.

Si parte da uno schermo a 120 Hz, solitamente riservato a modelli più costosi, senza dimenticare lo Snapdragon 732G, che offre un’ottima esperienza di gioco combinata al display. E che dire della batteria, che con i suoi 5.160 mAh offre una grande autonomia, resa ancora migliore dalla ricarica rapida a 33 watt che il 65 minuti riporta la batteria al 100%.

Nella parte frontale di POCO X3 NFC spicca lo schermo che occupa quasi tutta la superficie disponibile, grazie alla tecnologia punch-hole che permette di alloggiare la fotocamera frontale nel piccolo foro al centro dello schermo. Sul retro invece troviamo una quadrupla fotocamera con i sensori inseriti in un elemento circolare insieme al flash LED. Il lettore di impronte infine è integrato nel tasto di accensione/sblocco.

Oggi POCO X3 NFC risulta più interessante che mai, anche in virtù di una nuova offerta disponibile su Amazon, dove un venditore terzo (con spedizione Amazon) lo propone al prezzo di lancio di 199 euro. Difficile, se non impossibile, trovare di meglio per una cifra simile.

Segnaliamo però che la disponibilità è fissata per il 27 settembre quindi dovrete portare un po’ di pazienza per riceverlo a casa entro la fine del mese. A seguire il link per l’acquisto.

