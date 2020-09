Ci sono nuove rimodulazioni Vodafone, ma stavolta è una buona notizia

Non capita molto spesso, ma quando succede è sempre piacevole: Vodafone sta apportando delle rimodulazioni positive ad alcune offerte meno recenti, andando così ad aggiornare e migliorare unilateralmente le condizioni contrattuali previste.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di un’operazione di semplificazione messa in campo da Vodafone Italia e in realtà non comprende soltanto modifiche migliorative, ma anche “neutre”: con riferimento ad alcune offerte Vodafone si sta limitando ad aggiornare la denominazione commerciale, senza modifiche contrattuali di sorta.

Tutti i clienti coinvolti in questa nuova tornata di rimodulazioni targata Vodafone stanno ricevendo le relative comunicazioni tramite SMS appositi del tipo: “A partire dal primo rinnovo successivo al 20 Settembre 2020, la tua offerta cambia nome e diventa Special 7GB allo stesso costo della precedente e ogni mese hai minuti illimitati, 1000 SMS e 7 Giga“.

Come si evince dal messaggio visibile anche nello screenshot sottostante, le modifiche contrattuali diventeranno efficaci a partire dal primo rinnovo dell’offerta successivo al 20 settembre 2020. Il cliente non dovrà sopportare alcun aumento del costo del rinnovo mensile, beneficiando invece di un aumento del bundle dati a disposizione.

Il messaggio riportato, ad esempio, si riferisce alla Vodafone Special 5GB, che si trasforma così in Vodafone Special 7GB (minuti illimitati, 1.000 SMS e 7 GB al mese), senza variazioni di costo.

Dal momento che si tratta di modifiche contrattuali sì unilaterali, ma che vanno a tutto vantaggio del cliente, si evidenzia la mancata indicazione di modalità e tempistiche garantite per l’eventuale recesso gratuito.

Purtroppo allo stato attuale non esiste una lista completa delle offerte Vodafone interessate da queste nuove rimodulazioni, in ogni caso la modifica è dietro l’angolo, pertanto tutti i clienti coinvolti stanno già ricevendo le opportune comunicazioni via SMS.

Avete ricevuto anche voi il messaggio di Vodafone? Fatecelo sapere nel box dei commenti.