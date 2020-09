Da Amazon arriva un’importante novità per gli utenti sono abituati a sfruttare le routine di Amazon Alexa: il produttore, infatti, ha deciso di dare loro la possibilità di condividerle.

Ricordiamo che la routine è una funzionalità che consente ai creatori di programmare una serie di azioni o, nel caso di Amazon, le abilità che si verificano su comando o in un determinato scenario di attivazione (per esempio, alla disattivazione di un allarme inizia una routine in virtù della quale la luce della camera da letto si accende e lo smart speaker riproduce le ultime notizie).

Il team di Amazon ha deciso di rendere queste routine condivisibili generando dei collegamenti per ognuna di esse: basta toccare Condividi su un’abilità che è stata creata nell’app Alexa per impostare una routine condivisa.

Ecco le routine di Alexa condivise da Amazon

Amazon ha anche condiviso alcune routine proprie che riguardano principalmente musica, brevi messaggi audio e podcast: