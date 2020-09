Quest’oggi, 17 settembre 2020, WINDTRE amplia la platea di utenti che possono accedere a particolari offerte operator attack solo in alcune province italiane. Le offerte in questione fanno riferimento alla gamma Go e partono da 5,99 euro al mese ed offrono tanti giga di traffico.

La gamma Go in offerta in alcune regioni

Entrando nello specifico, si tratta delle offerte ricaricabili Go. 70 Fire+ Limited Edition, Go. 50 Top+ LE e Go. 100 Fire+ Easy Pay LE. Go. 70 Fire+ LE offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e mobile, 200 SMS verso tutti e 70 GB di traffico dati a 6,99 euro al mese con addebito su credito residuo. I clienti che possono attivare l’offerta sono quelli residenti in alcune regioni italiane e provenienti da iliad, FastWeb, PosteMobile e altri operatori virtuali.

Go. 50 Top+ LE offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e mobile, 200 SMS e 50 GB di traffico dati a 5,99 euro al mese con addebito su credito residuo, mentre Go. 100 Fire+ Easy Pay LE prevede sempre minuti illimitati verso numeri fissi e mobile, 200 SMS e 100 GB di traffico dati a 6,99 euro al mese con addebito su conto correte e costo di attivazione gratuito.

Le regioni italiani in cui è possibile sfruttare queste offerte operator attack di WINDTRE sono Bologna, Caserta, Monza Biranza, Novara, Palermo, Rimini, Teramo e Torino.