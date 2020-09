Samsung Galaxy Z Flip rappresenta per Samsung lo smartphone a conchiglia che ha montato per la prima volta una nuova tipologia di display pieghevole in vetro (UTG) e non più in plastica come ad esempio su Samsung Galaxy Fold. Malgrado la variante Samsung Galaxy Flip 5G abbia poche settimane di vita, si torna nuovamente a parlare di alcune delle feature che potrebbero trovare posto nella nuova generazione di smartphone a conchiglia.

Cresce il display esterno e la batteria

Samsung Galaxy Fold 2, secondo gli ultimi rumor, dovrebbe avere un design piuttosto simile all’attuale smartphone ma con alcune differenze sostanziali. Infatti, dando per buone le informazioni circolanti in rete in queste ore, pare che il nuovo smartphone possa arrivare sul mercato con un display esterno più ampio ed una batteria più capiente.

Attualmente il pannello esterno su Samsung Galaxy Z Flip è pari a 1,1 pollici, ma sembra che l’azienda sudcoreana abbia intenzione di estendere la diagonale e rendere così più semplice gestire l’arrivo delle notifiche e controllare alcune funzioni della UI. Ci sarebbero novità anche per quanto riguarda la tecnologia Ultra Thin Glass (UTG) del display, ma non abbiamo maggiori informazioni a riguardo.

Restano ancora da scoprire alcune importanti dettagli circa le specifiche complete del nuovo terminale, ma è probabile che sarà necessario attendere l’arrivo di leak un po’ più “fidati” per farci una migliore idea delle caratteristiche di Samsung Galaxy Z Flip 2.

Quali novità vorreste vedere su Samsung Galaxy Z Flip 2?

In copertina Samsung Galaxy Z Flip