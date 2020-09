Con l’aggiornamento che ha portato sulle serie Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy Note 10 l’interfaccia One UI 2.5, pare che il team del colosso coreano abbia introdotto anche un’interessante novità: ci riferiamo al supporto a Live Captions, già presente sulla gamma Samsung Galaxy S20.

Si tratta di un sistema di sottotitoli in tempo reale per tutti i contenuti audio e video sul dispositivo, capace di funzionare anche se il contenuto non ha già sottotitoli predefiniti disponibili.

Come estensione del menu Suono, i sottotitoli in tempo reale possono essere attivati ​​in qualsiasi momento, anche se pare che allo stato attuale non tutti gli utenti riescano a visualizzare tale sezione (la funzionalità potrebbe essere stata implementata solo per una parte di utenti in attesa di un rilascio generalizzato).

Samsung Galaxy Z Flip 5G Mystic White in arrivo in bianco

Restando in casa del produttore coreano, stando a quanto rivelato da Sudhanshu su Twitter, presto in Europa potrebbe arrivare una terza variante cromatica di Samsung Galaxy Z Flip 5G.

Stiamo parlando della colorazione Mystic White, che andrebbe così ad affiancarsi a quelle chiamate Mystic Gray e Mystic Bronze.

Quasi certamente tale versione non apporterà novità per quanto riguarda le caratteristiche già viste nelle altre due colorazioni ed il prezzo. Staremo a vedere.