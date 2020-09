Il Programma di protezione avanzata di Google è un servizio che offre agli utenti un livello di sicurezza ulteriore per proteggere i propri account e dati online da occhi indiscreti.

Si tratta di una soluzione dedicata ad alcune categorie di utenti, come i giornalisti, gli attivisti e i politici e il colosso di Mountain View ha deciso di compiere un altro passo avanti per rendere lo strumento ancora più utile per identificare un malware.

Google alza i livelli di sicurezza

Se i controlli preliminari di Google Chrome ritengono che un file possa essere dannoso, verrà visualizzato un segnale di avvertimento, così come accade per tutti gli utenti. Tuttavia, chi ha aderito a Google Advanced Protection Program inizierà a vedere un’opzione per inviare il file evidenziato a Google Safe Browsing per un’ulteriore scansione, come mostrato nell’immagine seguente.

Dopo aver caricato il file, Google lo “scansionerà utilizzando le sue tecniche di analisi statica e dinamica” in tempo reale per scoprire se è effettivamente infetto e non sicuro.

Se ritenete tale feature utile e desiderate aderire al Programma di protezione avanzata del colosso di Mountain View, non vi resta altro da fare che recarvi sul sito dedicato.