Siete alla ricerca di un nuovo smartphone e siete indecisi se spendere 200, 300 o 400 Euro? In questo articolo probabilmente troverete la risposta alla vostra ricerca dato che oggi 17 settembre 2020, su Amazon, ci sono offerte davvero allettanti su tre prodotti, che ricoprono proprio queste fasce di prezzo.

Gli smartphone in offerta oggi su Amazon

Iniziamo da quello offerto alla cifra più economica ovvero Xiaomi Mi 10 Lite (recensione) che, ricordiamo, è uno smartphone dotato di connettività 5G, processore Snapdragon 765 e display ampio con tecnologia AMOLED, offerto sul prezzo a un prezzo di listino di 369 Euro per la variante da 64GB e 399 Euro per la variante da 128 GB. Lo abbiamo di recente confrontato con altri smartphone 5G economici e lui è risultato il più convincente grazie ad un’ottimo rapporto qualità prezzo proprio per il fatto che nei mesi lo si trova sempre più a cifre allettanti. A tal proposito proprio quest’oggi Xiaomi Mi 10 Lite 5G (64GB) è disponibile su Amazon.it a ben 269 Euro (link acquisto), raggiungendo di fatto un nuovo minimo storico.

A seguire troviamo un altro prodotto interessante, sempre della casa cinese: Poco F2 Pro. La sua peculiarità è quella di offrire il processore Snapdragon 865 con connettività 5G su una forbice di prezzo mai vista, ovvero tra i 400 e 500 Euro. Negli ultimi mesi però anche lui è calato ulteriormente di prezzo e non può che essere definito un best buy ora che si trova su Amazon.it a 355 Euro (link acquisto).

In ultimo c’è anche LG Velvet che fa dell’eleganza il suo punto di forza. Indubbiamente uno smartphone diverso, molto curato esteticamente ma che fin da subito non ha convinto per un prezzo particolarmente alto: 599 Euro. Sicuramente più allettante ora che su Amazon.it si trova a 446,50 Euro (link acquisto), più congruo per ciò che offre anche dal punto di vista delle specifiche tecniche ovvero processore Snapdragon 765G con 5G, display OLED da 6,8 pollici, 6/128 GB e batteria da 4300 mAh.

Insomma, fra le offerte Amazon del giorno ci sono smartphone per tutte le tasche con un’ottimo rapporto qualità prezzo. Avete già individuato il vostro prossimo?

