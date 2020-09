Se terminali unici e particolari come LG Wing non fanno per voi, quest’oggi il colosso sudcoreano svela LG Q31. Si tratta di uno smartphone estremamente economico ed indirizzato agli utenti che cercano un terminale con Android 10 senza chiedere tanto per quanto riguarda il design e la scheda tecnica.

Specifiche e design LG Q31

Con un design tipico di uno smartphone entry level, LG Q31 si presenta con un pannello HD+ da 5,7″ munito di notch a goccia con fotocamera frontale da 5 MP. Non sono presenti chissà quali ottimizzazioni delle cornici, ma stiamo pur sempre parlando di uno smartphone a buon mercato. Posteriormente la scocca in plastica accoglie un comparto fotografico doppio con sensore principale da 13 MP ed un altro grandangolare da 5 MP.

Al suo interno batte il processore MediaTek Helio P22 con 3 GB di RAM e 32 GB di storage interno espandibile tramite micro SD. Nonostante l’anima economica, è molto interessante trovare la certificazione MIL-STD-810G che conferisce allo smartphone resistenza contro urti, vibrazioni, cadute, alte temperature e umidità.

Scheda tecnica LG Q31

Display da 5,7 pollici a risoluzione HD+ da 1520 x 720 pixel;

processore MediaTek Helio P22 con GPU PowerVR GE8320;

3 GB di RAM;

32 GB di storage espandibile tramite micro SD;

Android 10;

fotocamera posteriore da 13 MP (apertura f/1.8) + 5 MP (angolo di visuale da 120° con apertura f/2.2);

fotocamera frontale da 5 MP con apertura f/2.2;

jack audio da 3.5 mm;

dimensioni 147.9 x 71 x 8.7 mm e peso pari a 145 grammi;

supporto Dual 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS;

batteria da 3000 mAh.

Prezzo e disponibilità LG Q31

LG Q31 arriva con una colorazione metallica al prezzo di circa 150 euro e sarà disponibile in Corea a partire dal 25 settembre.