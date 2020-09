Google Home app rappresenta la soluzione ideata da Google per controllare rapidamente tutta una serie di prodotti smart installati nella propria abitazione. In queste ore l’applicazione si aggiorna alla versione 2.28 integrando alcune interessanti novità.

Novità aggiornamento Google Home app 2.28

Uno degli elementi più importanti di questo aggiornamento riguarda l’arrivo delle routine per quando si è dentro o fuori casa. Infatti, com’è possibile notare dagli screenshot sottostanti, l’applicazione di Google Home integra adesso due apposite sezioni – Home Routine e Away Routine – in cui è possibile indicare alcune azioni da compiere in maniera automatica in base alla presenza di persone in casa.

L’applicazione abilita inoltre il supporto ai router OnHub permettendo anche di controllare lo storico della velocità di navigazione entro un massimo di 30 giorni, e migliora anche la gestione delle notifiche che possono essere finemente regolate in base ai dispositivi presenti in casa e non solo.

Oltre alle novità descritte poco più su, il teardown dell’APK fatto dai colleghi di 9to5google ci permette di scoprire qualche informazione in più per quanto riguarda alcune feature. Una precedente versione dell’app di Google Home rimandava all’esistenza di un dispositivo etichettato come “device_ynb” in riferimento a “Nest Speaker“. La versione 2.28 dell’app di Google Home vede un cambiamento di etichetta in “Nest Audio“.

Prima

<string name=”device_ynb_name”>Nest Speaker</string>

Dopo

<string name=”device_ynb_name”>Nest Audio</string>

Il colosso di Mountain View ha già indicato la volontà di portare le routine all’interno dell’ecosistema Nest tramite Assistant. Questa feature permette all’utente di creare delle routine in grado di controllare automaticamente il riscaldamento, accendere/spegnere le luci e molto altro valutando “la presenza” degli utenti.

<string name=”haw_phone_location_subtitle”>”%1$sYour phone will tell Google when it comes home and when it leaves. This helps automate your devices and personalize your home experience, like turning off lights when you leave. It also helps improve Nest services.



You control whether Nest can use your phone’s location, and you can turn this off in the Home app’s settings. Nest will keep a recent history of every time your phone comes home or leaves. Go to your home’s history to review it or to settings to delete your data.



To use this feature, you’ll need to allow the Home app to have always-on access to your phone’s location.



Don’t use this feature if your home won’t use it to automate devices.”</string>

La funzione ruota alla possibilità per l’ecosistema di individuare la posizione esatta del proprio telefono.

<string name=”haw_onboarding_home_routine_name”>Home Routine</string>

<string name=”haw_onboarding_away_routine_name”>Away Routine</string>

Inoltre, alcune stringhe di codice indicano che gli utenti potrebbero essere in grado di attivare queste routine tramite un tasto invece che attraverso la propria posizione.

<string name=”haw_phone_location_not_set_up_properly_subtitle”>”To allow the app to automatically switch between Home and Away without opening the app, you’ll need to change your settings.”</string>

Come aggiornare Google Home app

L’aggiornamento 2.28 di Google Home app è attualmente in fase di rollout tramite il badge sottostante del Play Store. Nel caso in cui non fosse ancora disponibile anche per voi, è possibile installare manualmente l’update scaricando questo file da APK Mirror.