Waze, l’applicazione indipendente proprietaria di Google, ha svelato un gran numero di novità in arrivo nel corso dei prossimi giorni. Fra le feature annunciate, la più importante riguarda gli indicatori di cambio di corsia mentre si è in viaggio in macchina. Da diverso tempo disponibili su Google Maps e altre applicazioni di navigazione, gli indicatori di corsia permettono agli autisti di conoscere in anticipo i cambi di corsia o di uscita presenti sul percorso principale.

Un fiume di novità per guidare meglio

La funzione si presenta come estremamente utile soprattutto durante la navigazione di aree non conosciute, consentendo così all’autista di districarsi senza problemi fra le strade senza mancare una uscita oppure un cambio di corsia.

I suggerimenti di viaggio rappresentano un’altra inedita feature che, pescando i luoghi visitati dalla propria cronologia, dà all’utente una visione anticipata delle strade da percorrere per raggiungere la meta e l’eventuale presenza di ritardi sulla strada. Questa feature fa scopa con le notifiche sul traffico, un’altra novità svelata durante l’evento ed in grado di inviare delle notifiche di allerta sul proprio smartphone nel caso in cui dovessero formarsi dei rallentamenti lungo il proprio tragitto.

Waze annuncia anche il miglioramento dell’algoritmo per il calcolo del percorso (ETA, estimated time of arrival) in quelle zone o su strade in cui non sono presenti molte macchine. Amazon Music si appresta a fare il salto sulla piattaforma mentre l’integrazione con Assistente Google apre le porte al francese, spagnolo e portoghese.

Gli indicatori di cambio di corsia sono in rollout e dovrebbero essere già disponibili nell’ultimo aggiornamento dell’app disponibile al badge sottostante del Play Store; il resto delle novità non arriveranno prima del prossimo mese, con l’integrazione di Amazon Music prevista per i “prossimi mesi”.