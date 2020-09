Si chiama Vivo Y51 ed è un nuovo smartphone di fascia media annunciato nelle scorse ore dal produttore asiatico, device che ripropone il nome di uno smartphone lanciato nel dicembre del 2015.

Il nuovo Vivo Y51 può contare su un processore Qualcomm Snapdragon 665, un display Ace AMOLED da 6,38 pollici con risoluzione Full HD+, un notch per la fotocamera frontale e un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata.

Vivo Y51 ha una quadrupla fotocamera

Tra le altre feature del nuovo smartphone di Vivo troviamo una quadrupla fotocamera posteriore (con sensore primario da 48 megapixel, ultra grandangolare da 8 megapixel, macro da 2 megapixel e di profondità da 2 megapixel), una fotocamera frontale da 16 megapixel, Funtouch OS 10 basato su Android 10, una batteria da 4.500 mAh (che supporta la ricarica veloce a 18 W attraverso la porta USB Type-C).

Vivo Y51 non è uno smartphone del tutto nuovo, in quanto si tratta di una versione ribrandizzata di Vivo X50 Lite.

In Pakistan lo smartphone sarà disponibile dalla fine di questa settimana in tre colorazioni (Mystic Black, Jazzy Blue e Dreamy White) ad un prezzo pari, al cambio, a circa 190 euro. Restiamo in attesa di informazioni su una commercializzazione in Europa.