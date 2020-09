In un teardown dell’APK dell’app Google Foto dello scorso giugno il team di XDA ha individuato alcune funzionalità in arrivo, una delle quali era la possibilità di impostare una foto del profilo dell’account Google.

Un teardown dell’app Google Contatti effettuato oggi da XDA ha rivelato che il colosso di Mountain View sta lavorando su una funzionalità simile anche per la sua app dedicata ai contatti.

L’app Google Contatti si prepara a ricevere nuove funzionalità

Dopo aver abilitando manualmente la funzione nella versione 3.31.1 di Google Contatti, XDA ha condiviso i seguenti screenshot, dai quali si apprende che l’app mostrerà l’icona della foto che permette di impostare l’immagine del profilo quando il proprio account Google ne è sprovvisto.

Oltre alla funzione per aggiornare la foto del profilo dell’account Google, le nuove stringhe individuate nel teardown suggeriscono che Google Contatti per Android sta ottenendo una nuova funzione cestino. La feature è stata lanciata sul Web a luglio e funziona esattamente come l’omonima funzionalità in Google Foto.

Quando la funzionalità sarà attiva, l’app Google Contatti per Android riceverà una nuova cartella Cestino in cui i contatti eliminati verranno spostati invece di essere rimossi definitivamente dal dispositivo. Ciò consentirà agli utenti di visualizzare, ripristinare o eliminare definitivamente i contatti eliminati dalla cartella per un massimo di 30 giorni, trascorsi i quali verranno rimossi definitivamente in automatico.

Al momento non abbiamo informazioni sulla tempistica del rilascio di queste nuove funzionalità, ma poiché il codice è già stato aggiunto all’app Google Contatti, le funzionalità potrebbero essere rilasciate sul canale stabile in qualsiasi momento. A seguire trovate il badge per aggiornare l’app Google Contatti all’ultima versione tramite il Google Play Store.