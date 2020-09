Durante la nostra recensione Google Pixel 4a lo abbiamo definito in molti modi (per lo più positivi), ma abbiamo sottolineato quando sia “un’àncora di salvezza in un mare magnum di padelloni“. Ebbene sì, in un mercato che si sta sempre più spingendo verso soluzioni da 6,3-6,5 pollici, l’ultima fatica di Google è pura gioia quando lo si prende in mano e si scopre che può essere facilmente utilizzato anche con una mano sola.

Uno sguardo all’interno del device

Se siete fan dei telefoni di Google per la qualità delle foto o per la purezza dell’esperienza offerta da Android stock, in questa news vi daremo modo di scoprire tre nuovi wallpaper con un piglio decisamente unico e particolare. Infatti, invece di fare affidamento a forme inventate, fotografie mozzafiato o all’abile penna di un artista, i wallpaper mostrati nella galleria sottostante vi offrono uno sguardo privilegiato all’interno dello smartphone.

I ragazzi di iFixit hanno realizzato tre wallpaper provenienti direttamente dal teardown completo di Google Pixel 4a. Due ritraggono la componentistica interna al naturale o con una lieve modifica pensate per rimuovere lettere e numeri che potrebbero cozzare con le icone presenti nella home screen, ed un altro invece con la classica vista a raggi X dell’interno del telefono.

Se siete interessati ad utilizzare questi particolari wallpaper vi basta semplicemente aprire l’immagine, salvarla ed infine applicarla come wallpaper.