A un paio di settimane dalla presentazione ufficiale, sta per prendere il via la pre-vendita di BlackView BV9900E, il nuovo rugged phone della fortunata serie che ha già superato i 100 milioni di vendite in tutto il mondo.

Pensato per sopravvivere anche in condizioni estreme (può funzionare anche a temperature che raggiungono i 30 gradi sotto zero), lo smartphone gode delle certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD 810G, per garantire la resistenza ad acqua, polvere, sporco e cadute, anche le più rovinose.

L’aspetto ricorda decisamente quello del suo illustre predecessore, Blackview BV9900 Pro, con frame metallico, rivestimento in silicone liquido e vetro Gorilla Glass 5 per proteggere lo schermo. Quest’ultimo ha una diagonale di 5,84 pollici con risoluzione FullHD+, con notch a goccia per alloggiare la fotocamera frontale.

E in caso di temperature estremamente rigide entra in funzione la Ice Mode, che viene attivata con quando il termometro scende sotto i -15 gradi, permettendo comunque di utilizzare telefono, contatti e fotocamera anche a -30.

Curato, come nel predecessore, il comparto fotografico con sensore principale da 48 megapixel (f/1.79) supportato da un ultra grandangolare (FoV 120 gradi) da 16 megapixel, sensore di profondità e sensore marco. Non mancano la modalità notturna, il supporto HDR e la possibilità di effettuare riprese e scatti fotografici anche sott’acqua.

Per sbloccare Blackview BV9900E anche senza mani è presente la funzione Face Unlock che sfrutta la fotocamera frontale da 16 megapixel, dotata inoltre di FaceCute per migliorare la qualità dei selfie. Niente male nemmeno il resto della scheda tecnica, con MediaTek Helio P90 affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, con la batteria da 4.380 mAh che permette di arrivare sempre a sera, anche nelle giornate più impegnative.

Non mancano NFC, monitor del battito cardiaco, barometro, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, per una vita all’aria aperta senza pensieri. Il lettore di impronte digitali trova posto sul frame laterale, essendo integrato nel tasto di accensione/sblocco mentre dal lato opposto troviamo un pulsante fisico la cui funzione può essere personalizzata a piacimento.

Prima di lasciarvi al video introduttivo e all’unboxing del nuovo smartphone vi ricordiamo il giveaway indetto da Blackview che vi permetterà di ottenere uno sconto di ber 259 euro sull’acquisto di Blackview BV9900E e pagarlo solo 99 centesimi. A questo indirizzo trovate le istruzioni da seguire per cercare di vincere il premio.

Ricordiamo infine che a partire dal 21 settembre e fino al 5 ottobre sarà possibile acquistare Blackview BV9900E al prezzo scontato di 259,99 dollari (circa 235 euro) invece di 399,99 dollari.