Si chiama (o, forse, è meglio dire si chiamava) Pay for Me ed è un servizio che nelle scorse ore TIM ha ufficialmente mandato in pensione, così come hanno fatto anche WINDTRE e Vodafone con le rispettive analoghe soluzioni.

TIM manda in pensione il servizio Pay for Me

Pay for Me era un servizio che permetteva agli utenti di chiamare un numero di rete fissa o mobile di TIM addebitando i costi della conversazione al destinatario (era sufficiente digitare la stringa 4088, seguita dal numero da chiamare).

Da ieri tale servizio non è più disponibile e i clienti di questo operatore, pertanto, non avranno più la possibilità di addebitare i costi della chiamata.

L’analogo servizio di WINDTRE è Pensaci Tu ed anche questo da ieri non è più ufficialmente disponibile e lo stesso discorso vale pure per quello di Vodafone, chiamato 4088 For Me, con la sola differenza che l’operatore non ha specificato una data precisa di disattivazione, limitandosi ad indicare il mese di settembre.

