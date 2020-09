L’India è per Samsung un mercato estremamente importante e la serie di smartphone Samsung Galaxy A e Samsung Galaxy M rappresentano per il colosso sud coreano i terminali ad oggi più diffusi all’interno del paese. Il motivo è ovviamente legato all’ottimo rapporto qualità/prezzo, ma anche per via delle specifiche tecniche che li rendono decisamente appetibili.

Come Galaxy M31 ma con sensori migliori

Per cercare di massimizzare la penetrazione sul mercato, pare che Samsung abbia intenzione di lanciare in India una nuova gamma di smartphone etichettata come Samsung Galaxy F. Secondo gli ultimi rumor, sembrerebbe che questi smartphone abbiano un prezzo di listino compreso fra 15.000 e 20.000 rupie indiane, circa 170-230 euro al cambio, e delle caratteristiche piuttosto interessanti per quanto riguarda il comparto fotografico.

Fonti ben informate indicano che l’azienda svelerà i nuovi terminali già a partire dal prossimo mese, la cui disponibilità sarà inizialmente solo online ed eventualmente anche tramite i classici canali offline (probabilmente in relazione a quanto buoni saranno i volumi di vendita).

I colleghi di SamMobile indicano che uno degli smartphone Samsung Galaxy F abbia come codice prodotto SM-F415F, indicato come una variante di Samsung Galaxy M31. Secondo una certificazione di Wi-Fi Alliance il modello SM-F415F dispone del firmware M315, lo stesso che è possibile trovare anche su Galaxy M31.

Questo ci porta a pensare che Samsung Galaxy F possa effettivamente essere simile a Samsung Galaxy M31 ma con feature fotografiche in qualche modo superiori.

In copertina Samsung Galaxy M31