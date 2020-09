Redmi 9i è un nuovo smartphone di fascia economica appena svelato dal sub-brand di Xiaomi con specifico riferimento al mercato indiano, ma ricorda molto da vicino un altro recente low cost a marchio Redmi.

Caratteristiche tecniche di Redmi 9i

Redmi 9i è uno smartphone di fascia bassa e, in quanto tale, non vanta una dotazione tecnica da strapparsi i capelli.

Il device si presenta con un display LCD da 6,53 pollici con risoluzione HD+ e rapporto di aspetto di 20:9. Da uno smartphone di questa caratura non sarebbe neppure corretto aspettarsi soluzioni all’ultimo grido come il foro nello schermo per la fotocamera anteriore, e infatti troviamo un più classico notch a goccia (Dot Drop).

A muovere il tutto c’è un SoC MediaTek Helio G25, al quale si affiancano 4 GB di memoria RAM di tipo LPDDR4x e 64 o 128 GB di memoria interna eMMC 5.1, espandibile tramite microSD fino a 512 GB.

Le fotocamere anteriori e posteriori sono singole e non fanno gridare al miracolo, mentre un importante punto di forza è la batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 10 W.

Ecco la scheda tecnica completa di Redmi 9i:

Display LCD da 6,53 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) e rapporto di aspetto di 20:9

SoC MediaTek Helio G25 con GPU IMG PowerVR GE8320

4 GB di memoria RAM di tipo LPDDR4x

64 o 128 GB di memoria interna eMMC 5.1, espandibile tramite microSD fino a 512 GB

Fotocamera posteriore da 13 MP con apertura f/2.2 e flash LED

Fotocamera anteriore da 5 MP con apertura f/2.2 e face unlock

Sistema operativo Android 10 con MIUI 11 aggiornabile a MIUI 12

Connettività Dual SIM (nano + nano + microSD), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS + GLONASS, micro USB, porta jack audio da 3,5 mm, radio FM

Dimensioni: 164,9 x 77,07 x 9 mm; Peso: 194 g

Batteria da 5.000 mAh con ricarica a 10 W

Rivestimento P2i splash proof

Design, prezzo e disponibilità di Redmi 9i

Redmi 9i presenta un design Aura 360, è realizzato in plastica con una texture particolare che migliora il grip e non trattiene impronte.

Disponibile dal 18 settembre nelle colorazioni Midnight Black, Sea Blue e Nature Green, Redmi 9i viene proposto sul mercato indiano a 8299 Rs. (circa 95 euro) in versione 4-64 GB e 9299 Rs. (circa 106 euro) in quella 4-128 GB.

Questo modello sembra destinato a rimanere soltanto in India, d’altronde le specifiche tecniche e le immagini lo identificano come una sorta di alter ego (con più memoria) di Redmi 9A.

