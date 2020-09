Il team di OnePlus ha rilasciato una nuova serie di build Open Beta di OxygenOS per alcuni degli ultimi smartphone dell’azienda: stiamo parlando di OnePlus 7 e 7 Pro, OnePlus 7T e 7T Pro.

Le novità dell’aggiornamento per le serie OnePlus 7 e 7T

Sono diverse le novità introdotte dal team del produttore cinese con la Open Beta 18 per la serie OnePlus 7 e Open Beta 8 per la serie OnePlus 7T, a partire dalle patch di sicurezza Android relative a settembre 2020.

Tra le altre novità di OxygenOS segnalate dagli sviluppatori troviamo:

la risoluzione dei problemi della feature di registrazione dello schermo

la risoluzione dei problemi della barra delle notifiche che non risponde

l’aggiornamento del pacchetto GMS ad agosto 2020

vari miglioramenti a Game Space (nuovi strumenti per la modalità Fnatic, l’aggiunta di una funzione di risposta rapida per WhatsApp e una feature per prevenire i tocchi errati)

Come aggiornare OxygenOS Open Beta

L’update è in rilascio via OTA per i dispositivi che attualmente eseguono l’ultima release Open Beta di OxygenOS. I più impazienti possono controllarne la disponibilità tramite le Impostazioni di sistema oppure attraverso Oxygen Updater.

Sono anche disponibili i file incrementali da Open Beta 17 (per OnePlus 7 e per OnePlus 7 Pro) e Full OTA (per OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro).