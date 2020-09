HMD Global ha organizzato un nuovo evento di lancio per il 22 settembre 2020 che, stando a quanto emerso sino a questo momento, sarà incentrato su “un nuovo capitolo” per gli smartphone Nokia.

Almeno ciò è quanto emerge dall’invito diffuso dal produttore, il quale tuttavia non ci svela quali saranno gli smartphone protagonisti di questo appuntamento (che si svolgerà online, così come ormai la maggior parte degli eventi negli ultimi mesi), limitandosi a parlare di un nuovo capitolo e della presenza di uno special guest (“Join us as we unveil a new chapter for Nokia phones with a very special guest!”).

Cosa potrebbe presentare Nokia il 22 settembre

Tra gli smartphone che il produttore potrebbe lanciare vi sono i Nokia 2.4 e 3.4, già da qualche settimana al centro di indiscrezioni. Si tratta, tuttavia, di device di fascia bassa (il primo con CPU MediaTek Helio P22, 3 GB di RAM e batteria da 4.500 mAh e il secondo con display da 6,52 pollici, processore Qualcomm Snapdragon 460, 3 GB di RAM e una batteria da 4.000 mAh) e che, pertanto, potrebbero fare da sfondo ad un altro modello più interessante dal punto di vista mediatico.

Ancora qualche giorno di pazienza e scopriremo cosa Nokia ha in serbo per noi. L’evento potrà essere seguito su YouTube.