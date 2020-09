Dopo una fase di beta test durata circa un mese, il controllo del cursore basato sulla barra spaziatrice in stile Gboard è ufficialmente disponibile nella tastiera Microsoft SwiftKey.

Come di consueto, Microsoft ha reso la sua versione della funzionalità un po’ migliore dell’implementazione di Google, in quanto Swiftkey consente di scorrere ovunque sulla tastiera per spostare il cursore all’interno di un campo di testo e non è necessario rimanere nell’area intorno alla barra spaziatrice.

Il controllo del cursore in stile Gboard di SwiftKey è ufficiale

La miglioria apportata da Microsoft minimizza la possibilità di uscire accidentalmente dall’area di movimento del cursore, visto che non si può guardare in due posti contemporaneamente.

Il controllo del cursore in SwiftKey è uscito dalla fase beta e ora è finalmente disponibile per tutti gli utenti con la versione 7.6.3.4 dell’app. Il log delle modifiche completo contiene anche piccole correzioni di bug che riguardavano alcune lingue.

Come aggiornare la tastiera SwiftKey

E’ possibile aggiornare la tastiera Microsoft SwiftKey all’ultima versione stabile attraverso il Play Store di Google utilizzando il badge che trovate a seguire, oppure scaricando e installando il relativo APK disponibile qui.