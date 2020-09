Xiaomi non si lascia sfuggire un’occasione per lanciare delle nuove offerte sul proprio store online e questa volta il contesto è quello dell’imminente arrivo dell’autunno: le Offerte autunnali sono attive sul Mi Store da oggi, 14 settembre 2020, proseguiranno fino al 20 settembre e comprendono numerosi prodotti dello sconfinato ecosistema Xiaomi.

Prima di entrare nel merito di queste nuove offerte, vi ricordiamo che sullo store online di Xiaomi mi.com è prevista la possibilità di ottenere, tramite acquisti e non solo, dei Mi Point da sfruttare per risparmiare in fase di acquisto. Inoltre per i nuovi clienti che utilizzino l’app Mi Store è previsto uno sconto extra di 5 euro.

Offerte autunnali di Xiaomi Mi Store (14 – 20 settembre 2020)

Entrando nel merito delle offerte, si segnala innanzitutto un nuovo arrivo: Redmi 18W Fast Charge Power Bank da 20.000 mAh, proposto al prezzo di 24,99 euro.

Passiamo ora agli smartphone:

Tra le offerte non potevano mancare tanti prodotti Ecosystem, si segnalano ad esempio:

Tutte le nuove offerte targate Xiaomi sono disponibili sullo store online ufficiale al link sottostante:

