Oggi è iniziata una nuova settimana e puntuali arrivano le iniziative pensate dal team di WINDTRE per gli utenti iscritti al programma di fidelizzazione WINDAY.

Per quanto riguarda la giornata odierna, gli iscritti al programma potranno usufruire di un buono sconto Geox del valore di 25 euro utilizzabile (fino al 4 ottobre 2020) sul sito ufficiale dell’azienda o presso uno dei punti vendita aderenti su una spesa minima di 80 euro.

Per ottenere il coupon è necessario accedere all’app WINDTRE (può essere scaricata dal Google Play Store) e registrarsi (o accedere) alla sezione WINDAY, ove fino alle 23:59 potrà essere richiesto il premio dedicato (sarà inviato via SMS o email).

Gli altri premi WINDAY della settimana

Martedì gli utenti avranno la possibilità di acquistare alcuni prodotti selezionati sullo store ufficiale dell’iniziativa ad un prezzo scontato mentre mercoledì è in programma il consueto concorso (In palio un Forno a vapore Miele e una My Cooking Box).

Giovedì sarà la volta del quiz (9 domande a cui rispondere con 3.000 euro di credito telefonico o sconti in fattura in palio, riproposto la domenica con un montepremi di 2.000 euro) mentre da venerdì a domenica sarà possibile richiedere un film gratuito in streaming da una selezione di titoli disponibili su CHILI.

Potete trovare tutte le offerte di WINDTRE seguendo questo link.

