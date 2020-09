Se siete ex clienti Vodafone e state pensando di tornare tra le braccia dell’operatore rosso, potreste rientrare nelle campagne winback di Vodafone, che al momento offrono l’offerta Vodafone Special 50 Digital Edition a 7 Euro al mese; ma che ne direste della Vodafone Special Giga con ben 70 GB? A quanto pare, potreste poterla attivare.

L’offerta Special Giga nasce come operator attack, vale a dire offerta da Vodafone ad alcuni specifici clienti che vogliono cambiare da alcuni specifici operatori (operatori virtuali); sembrerebbe però che alcuni ex clienti recatisi in un punto vendita dopo aver ricevuto l’SMS di winback con la proposta di attivare la Special 50 Digital Edition, abbiano potuto optare per la più ricca Special Giga.

Ciò non varrebbe per tutti i clienti, e sarebbe a discrezione del punto vendita. Ricordiamo che la Vodafone Special Giga prevede ogni mese minuti illimitati, 1000 SMS e 70 GB (20 GB più 50 GB) di traffico dati fino in 4G, al costo di 9,99 Euro al mese.

Se avete ricevuto l’SMS di winback che vi invita a tornare in Vodafone e siete interessati da questa Special Giga, non vi resta che recarvi nel punto vendita più vicino a voi. In alternativa, qui sotto trovate la nostra selezione delle migliori offerte divise per operatore.