Torniamo nuovamente a parlare di LG Wing, il particolare smartphone del colosso sud coreano con display doppio a rotazione orizzontale. Ancor prima di essere ufficialmente presentato dall’azienda, in queste ore sono state pubblicate in rete alcune immagini esemplificative in cui è possibile apprendere le tante situazioni in cui il doppio display potrebbe offrire un vantaggio significativo rispetto agli “smartphone normali”.

Diversi modi di utilizzare uno smartphone

Dalle immagini è chiaro che si tratta degli esempi esplicitamente dedicati agli sviluppatori – è possibile notare UI ed icone AOSP piuttosto datate – e su come potrebbero customizzare le proprie applicazioni per sfruttare al 100% tutte le qualità di LG Wing.

È possibile notare immagini che svelano la facilità offerta dal guardare un video e chattare allo stesso tempo, sfruttare la navigazione con Google Maps e nel mentre controllare finemente il playback audio su Spotify, far partire un video in streaming e continuare la navigazione sul web e molto altro.

Display espandibile in arrivo nel 2021

LG Wing non è l’unico smartphone singolare realizzato dall’azienda, ma ben presto potremmo assistere al lancio di un dispositivo munito di un display espandibile. Questo è un rumor avanzato da Ross Young, insider piuttosto affidabile, che sottolinea come lo smartphone potrebbe essere presentato durante il 2021.

L’immagine soprastante mostra il concept di un dispositivo il cui display è in grado di espandersi tirando una delle estremità dello smartphone. Purtroppo non è chiaro il design finale di questo dispositivo di LG, ma Young scommette che avremo modo di vederlo dal vivo durante la prima metà del 2021.