Quando si pensa a smartphone pieghevoli si è naturalmente portati a considerare quelli realizzati da Samsung, Motorola e Huawei, ma pare che anche un’altra azienda stia valutando la possibilità di svilupparne uno in grado di competere con quelli attualmente presenti sul mercato.

Infatti, grazie alla pubblicazione di una richiesta di brevetto al WIPO (World Intellectual Property Organization) risalente a febbraio 2019, scopriamo che anche HP starebbe pianificando lo sviluppo di un foldable con un aspetto piuttosto interessante.

Cornici sottilissime e tripla fotocamera

Le immagini relative al brevetto vedono uno smartphone munito di un generoso display in grado di piegarsi in due posizioni: la prima permette all’utente di accedere ad una piccola lingua di display evidentemente per controllare l’arrivo di notifiche e quant’altro, mentre la seconda è pensata invece per chiudere completamente il device a conchiglia.

Frontalmente le cornici appaiono estremamente ottimizzate e sottili, merito anche dell’assenza di notch o fotocamere punch hole – anche HP sta pensando di implementare il sensore frontale sotto il display? -, mentre sul fondo è ben visibile la porta USB Type-C.

L’assenza di indicazioni per quanto riguarda lo sblocco con l’impronta digitale ci portano a supporre che il display di questo foldable di HP sia OLED e che quindi sia integrato al suo interno. Il comparto fotografico è invece affidato ad un modulo triplo posteriore affiancato da quello che sembrerebbe essere un flash LED.

Ovviamente trattandosi di una richiesta di brevetto è probabile che questo dispositivo di HP non vedrà mai la luce del sole, ma restiamo in attesa di scoprire se un giorno questo device si tramuterà in realtà.