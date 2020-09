Gli smartphone con display doppio o con display che si piega continueranno ad essere sempre più popolari. Questi dispositivi, seppure in minoranza, permettono agli utenti di godere di alcune feature che non sono disponibili su smartphone “normali”, muniti di un solo display.

Google, come azienda produttrice di Android, è impegnata in prima linea per quanto riguarda il supporto a tutti questi nuovi dispositivi in produzione, ma pare che stia lavorando ad una feature di Google Chrome decisamente interessante.

Infatti, come mostrato da Mishaal Rahman di XDA su Twitter, il case con display doppio di LG VELVET può essere sfruttato per aprire contemporaneamente due tab di Google Chrome su entrambi i display.

Don't know when this started working, but the android-multiple-display flag now shows a "move tab to other window" button on the LG Velvet (and according to @MaxWinebach, the Surface Duo) and it works!

Featured in this video: LG Velvet and my ~Apple AirPods~ I mean OnePlus Buds. pic.twitter.com/UIokwq9CQu

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 14, 2020