Crux è un rompicapo in cui bisogna arrampicarsi su una parete verticale sfruttando con ingegno i vari punti di presa disponibili in modo da arrivare in cima al livello.

Il gameplay implica un’attenta pianificazione delle mosse da far eseguire allo scalatore per evitare che precipiti, in quanto gli appigli non sono tutti uguali e cedono dopo un certo tempo in base alla loro dimensione, obbligando il giocatore a decidere rapidamente quale sarà la prossima mossa.

Crux è un puzzle game basato sul bouldering

I controlli di gioco prevedono di scorrere su entrambi i lati dello schermo per spostare le mani oppure i piedi dello scalatore su una nuova presa, sulla quale sarà possibile resistere solo per un certo tempo.

Trovare la sequenza di mosse che porterà in cima non sarà sempre facile visto che sono previste varie scale di difficoltà, tuttavia è presente anche un editor di livelli in cui poter creare i propri percorsi.

Il puzzle game di MindGames Studios propone una grafica piuttosto piatta e richiede un certo tempismo che può risultare in alcuni casi frustrante, sebbene siano presenti dei punti di salvataggio lungo le scalate più impegnative.

Crux è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app ed è reperibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate sotto al trailer. Per l’installazione è sufficiente Android 4.4 o versioni successive.

