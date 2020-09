Sono parecchie le applicazioni e i servizi Google per i quali sono disponibili nuove funzioni e interfacce aggiornate. Abbiamo riunito le più interessanti in questo articolo e ora ve ne parliamo nel dettaglio.

Google Play Giochi

Una delle caratteristiche più interessanti di Google Play Giochi è indubbiamente la possibilità di scoprire nuovi giochi, funzione che diventa ancora più semplice con l’aggiunta di alcuni nuovi filtri da parte di Google.

Nella parte alta della schermata, come si vede nel breve video sottostante, sono stati inseriti nuovi filtri, che permettono di rendere molto più agevole la ricerca di nuovi titoli. Potrete individuare quelli che hanno ricevuto le valutazioni più elevate, quelli privi di annunci pubblicitari o quelli più recenti, ma anche quelli che non offrono acquisti in-app, per evitare che i più piccoli possano spendere soldi a vostra insaputa.

I nuovi filtri sono in fase di roll out per cui potrebbe essere necessario attendere qualche giorno prima che siano visibili per tutti gli utenti.

YouTube

Novità anche per YouTube che sta testando, al momento in maniera limitata, una nuova interfaccia del player su Android TV. Vengono spostati alcuni elementi dell’interfaccia e alcune funzioni, come ad esempio il tasto per il Like, vengono posizionate in maniera più comoda, per essere raggiunte molto più facilmente.

A quanto pare però Google si è dimenticata di posizionare quanto meno un pulsante per l’avvio/pausa della riproduzione, che non è visibile in alcuna parte del nuovo player. A quanto pare comunque il test è limitato solo ad alcuni utenti per cui non è così scontato che le novità siano destinate ad arrivare in maniera stabile sull’applicazione.

Android 11

Tra le novità di Android 11 c’è anche la nuova interfaccia dedicata al controllo dei volumi nella quale è presente un link che permette di scegliere dove riprodurre i contenuti multimediali. A quanto pare il nuovo controllo permetterà di gestire anche i volumi dei brani riprodotti sui dispositivi Chromecast e Google Nest, non appena le relative applicazioni introdurranno il necessario supporto.

Per supportare la nuova gestione dei volumi è necessaria la libreria mediarouter, che al momento è ancora nella fase beta. Secondo quanto afferma Ron Amadeo di Ars Technica non appena la libreria sarà disponibile in versione stabile potremo gestire i volumi dei dispositivi Nest e Chromecast, dando un senso compiuto alla nuova interfaccia di controllo dei volumi.

Google Gruppi

A qualche mese di distanza dal lancio della nuova interfaccia di Google Gruppi, il colosso di Mountain View ha completato la migrazione alla nuova versione della funzione. Finora infatti gli amministratori di G Suite potevano decidere in autonomia se abilitare o meno la nuova interfaccia per i propri utenti, ma le cose sono destinate a cambiare.

A partire dal 15 settembre infatti tale opzione sparirà e la nuova UI realizzata secondo i dettami del Material Theme sarà utilizzata di default. Il roll out della novità richiederà alcuni giorni per raggiungere tutti gli utenti interessati e sarà seguita nei prossimi mesi da altre novità alle quali Google sta lavorando.