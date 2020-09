Kena Mobile ora propone la sua super offerta da 5,99 Euro anche come winback

Per l’ennesima volta nel giro di pochi giorni, torniamo a parlare di Kena Mobile, l’apprezzato operatore virtuale facente capo a TIM, che ha dato il via ad una campagna winback con oggetto l’ottima offerta Kena 5,99.

Dopo avervi parlato della Kena 13,99 (PDV), delle interessanti promozioni in arrivo e delle nuove condizioni di Giga Amico, ci occupiamo dunque dell’offerta con la quale Kena Mobile sta provando a riconquistare i propri ex clienti.

Torna in Kena Mobile, il primo mese è gratis

L’operatore sta inviando degli appositi SMS promozionali nell’ambito della campagna “Torna in Kena” con i quali invita i propri ex clienti in target a rientrare con l’ottima offerta Kena 5,99.

I messaggi in questione, come mostra lo screenshot riportato, contengono dei codici PIN appositi per l’attivazione online dell’offerta (con relativa scadenza, qui indicata nel 14 settembre 2020) e recitano testualmente: «Torna in Kena! Per te primo mese gratis, 70GB (3GB EU), minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese. Attiva su kenamobile.it/offerta-pin Codice … fino al 14/9».

Come si legge nel messaggio, al cliente viene inoltre offerto gratuitamente il primo mese dell’offerta.

Al netto del target qui preso in considerazione, l’offerta rimane la ben nota Kena 5,99, comprensiva di minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico dati in 4G (ovviamente su rete TIM, con la solita limitazione di velocità a 30 Mbps). Il tutto al costo di 5,99 euro al mese.

Se non siete ex clienti Kena Mobile, ma rientrate nel target della stessa offerta in versione operator attack – è disponibile per chi arriva da Iliad, PosteMobile, Lycamobile, Spusu, Tiscali, 1Mobile, Noitel, Optima, Plintron, Rabona, Daily Telecom, Enegan Mobile, Green, Intermatica, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Welcome Italia, Withu Mobile –, potete ovviamente attivarla sia presso i punti vendita dell’operatore che online tramite il link sottostante:

Attiva online l’offerta Kena 5,99