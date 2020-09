Il team di Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy Tab S6, portando così anche su questo tablet l’interfaccia One UI 2.5.

Le novità dell’aggiornamento per il Samsung Galaxy Tab S6

L’update, già disponibile per i modelli commercializzati in Germania, porta il firmware alle versioni T860XXU3BTI2 (modello WiFi) e T865XXU4BTI1 (modello LTE).

Tra le novità introdotte vi sono le patch di sicurezza di settembre 2020, il miglioramento del multitasking (con la divisione dello schermo in tre parti), l’introduzione di Wireless DeX (consente agli utenti di avviare DeX su smart TV compatibili senza richiedere una connessione fisica), Edge Panel, Voice Recorder e AR Zone, la visualizzazione della qualità della connessione WiFi (Molto veloce, Veloce, Normale o Lenta) e la possibilità di richiedere la password di una rete Wi-Fi da un dispositivo nelle vicinanze connesso allo stesso router (a condizione che il proprietario del device sia salvato nell’elenco dei contatti).

Come procedere all’aggiornamento

Quando l’update sarà disponibile per il vostro modello, potrà essere scaricato ed installato direttamente dal device. Gli utenti più impazienti hanno la possibilità di procedere ad una ricerca manuale andando nel menù delle Impostazioni e scorrendo sino alla sezione dedicata agli aggiornamenti.