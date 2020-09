Samsung negli ultimi anni ha dimostrato di essere uno dei produttori più attenti alla questione degli aggiornamenti ed anche per Samsung Galaxy S10 Lite il colosso coreano si sta confermando intenzionato a mantenere i suoi utenti al passo dei modelli top di gamma (qualche giorno fa ha ricevuto l’interfaccia One UI 2.5) ma per chi l’ha acquistato c’è anche una valida alternativa: ci riferiamo a LineageOS 17.1.

Chi non è particolarmente entusiasta del software personalizzato di Samsung, infatti, sarà contento di sapere che Vaughnn, un membro senior di XDA Developers, ha rilasciato una build non ufficiale di LineageOS 17.1 per il Galaxy S10 Lite.

LineageOS 17.1 sbarca su Samsung Galaxy S10 Lite

Chi è interessato a provare questa ROM, può scaricare il file .zip flashable dal thread del forum di XDA Developers. Prima di procedere e aggiornare la ROM, tuttavia, sarà necessario sbloccare il bootloader del device e installare la Lineage custom recovery da questo link.

Potete trovare tutte le istruzioni da seguire nel thread dedicato sul forum di XDA. Ricordiamo che operazioni di questo tipo rischiano di danneggiare il device e causare la perdita della garanzia offerta dal produttore.

