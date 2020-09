Apple dovrebbe lanciare iOS 14 alla fine di questo mese e quindi aggiornare anche la sua suite di applicazioni su iOS e su Android. In quest’ottica, il colosso di Cupertino ha recentemente introdotto nuove modifiche al design e funzionalità all’app Apple Music beta per Android.

Novità in Apple Music 3.4 beta per Android

La versione beta 3.4 di Apple Music per Android introduce una nuova icona, ricerca migliorata, riproduzione automatica e la sezione Ascolta ora con i consigli personalizzati che sostituisce la sezione Per te.

Lo strumento di ricerca, precedentemente in alto, ora è posizionato nella barra inferiore ed è più facilmente raggiungibile quando si utilizza lo smartphone con una sola mano, inoltre la nuova ricerca fornisce suggerimenti migliori e risultati filtrati.

Altre modifiche in Apple Music beta 3.4 riguardano i colori delle copertine degli album generati dinamicamente nella schermata di riproduzione, la possibilità di aggiungere la musica che si sta attualmente ascoltando a una storia sui social, opzioni più chiare per l’utilizzo dei dati mobili, oltre a riferimenti a un pacchetto di abbonamento Apple One.

Secondo quanto riportato il mese scorso da Bloomberg, Apple One presumibilmente offrirà, a una tariffa mensile, un pacchetto base che includerà Apple TV+ e Apple Music e un pacchetto che includerà Apple TV+, Apple Music, Apple News+ e più spazio di archiviazione iCloud, tuttavia non è chiaro se gli utenti avranno la possibilità di personalizzare il proprio pacchetto.

Come aggiornare Apple Music per Android

Apple ha in programma un evento per il 15 settembre e con l’occasione potrebbe rivelare maggiori dettagli su Apple One. Nel frattempo potete verificare la presenza delle novità scaricando Apple Music beta 3.4 da APKMirror e installando il relativo APKM tramite l’app APKMirror Installer.