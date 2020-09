Motorola ha annunciato oggi Moto E7 Plus, un prodotto di fascia medio bassa che va ad arricchire l’offerta del produttore americano. La sua commercializzazione è prevista per il momento solo in Brasile, ma non possiamo escludere che nelle prossime settimane l’azienda possa decidere di commercializzarlo anche altrove.

Scopriamo quindi tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo Motorola Moto E7 Plus.

Caratteristiche tecniche di Motorola Moto E7 Plus

Motorola Moto E7 Plus è basato sulla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 460 realizzata ad 11 nanometri con una CPU octa core da 1,8 GHz di frequenza massima e GPU Adreno 610. Per quanto riguarda le memorie ci sono 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite microSD, mentre il display è un’unità LCD in 20:9 da 6,5 pollici e risoluzione HD+ che in un piccolo notch a goccia ospita la fotocamera frontale da 8 megapixel f/2.2.

Sulla superficie opposta trovano posto due fotocamere: la principale è da 48 megapixel f/1.7 mentre la seconda deputata alla rilevazione delle informazioni sulla profondità di campo è da 2 megapixel f/2.4. In posizione centrale c’è il lettore di impronte digitali fisico sistemato al di sotto del logo della M alata.

Il reparto connettività è ben fornito per la fascia di prezzo. Motorola Moto E7 Plus possiede un carrellino capace di contenere due nano SIM, un ingresso microUSB per la ricarica ed il trasferimento dati, il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi b/g/n, GPS, AGPS, GLONASS, Galileo, e c’è pure l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm. La batteria è da 5.000 mAh, mancano la ricarica wireless e quella rapida: con il caricabatterie incluso in confezione si arriva a 10 watt appena.

Software di Motorola Moto E7 Plus

Motorola Moto E7 Plus come abitudine per l’azienda americana presenta un’interfaccia molto vicina alla versione stock del robottino verde basata su Android 10. Motorola infatti include giusto qualche funzionalità aggiuntiva e personalizza appena l’app per la fotocamera, mentre le sezioni restanti del sistema operativo sono quelle pensate da Google.

Design e immagini di Motorola Moto E7 Plus

Motorola Moto E7 Plus non ha delle soluzioni estetiche particolarmente ricercate. La superficie frontale presenta un piccolo notch a goccia sulla parte alta che contiene la fotocamera per i selfie, delle cornici sufficientemente ridotte ai lati del display ed una molto abbondante per gli standard odierni nella zona inferiore.

Molto affascinante però nella sua semplicità la colorazione di Motorola Moto E7 Plus che passa dal blu intenso della zona vicina al gruppo fotocamere ad un blu molto scuro e molto vicino al nero della parte inferiore del posteriore.

Non troppo contenute le dimensioni del dispositivo, che misura 165,2 × 75,7 × 9,2 millimetri e pesa 200 grammi. Due le colorazioni: Navy Blue e Amber Bronze.

Previous Next Fullscreen

Prezzi e disponibilità di Motorola Moto E7 Plus

Motorola Moto E7 Plus verrà commercializzato in Brasile nei giorni a venire. A differenza della disponibilità sul mercato il prezzo è noto: 1.349,10 real brasiliani, che al cambio attuale equivalgono a 215 euro circa.

Motorola consente ai clienti interessati all’acquisto di un Moto E7 Plus di registrarsi sul proprio sito in modo da conoscere con quali tempi giungerà sul mercato. Da capire se l’azienda ne estenderà la commercializzazione ad altri Paesi.