Il Play Store di Google è in costante fermento e non passa quasi giorno senza che sia presentata qualche novità. A fornirci qualche anticipazione su quello che ci aspetta nel prossimo futuro è 9To5Google che ha decompilato la più recente versione di un’app caricata da Google sul proprio negozio di app.

Analizzando il codice è stato possibile attivare alcune funzioni che dovrebbero essere quasi finalizzate. La sezione “Le mie app”, accessibile con una pressione prolungata sull’icona del Play Store o tramite il menu laterale nell’app, contiene quattro sezioni con le app nuove o appena aggiornate, quelle installate, la raccolta e le app in versione beta.

Un nuovo design, del quale potete visualizzare alcune schermate nella galleria sottostante, sembra semplificare decisamente il layout della sezione, che sarebbe rinominata in “Gestisci app e dispositivi”. All’interno della sezione sono presenti solo due schede, Overview e Manage. La prima consente di visualizzare gli aggiornamenti disponibili, con la possibilità di visualizzare i dettagli, con lo spazio a disposizione e un link alle proprie recensioni.

La seconda scheda invece va di fatto a raggruppare le funzioni di tre schede, mostrando un filtro che permette di selezionare le app installare e quelle non installate. È possibile scoprire i dettagli degli aggiornamenti disponibili grazie a un apposito pulsante, mentre l’ultimo pulsante a destra permette di selezionare solamente i giochi.

A fianco di ogni applicazione è presente una casella di controllo, che può essere utilizzata per selezionare una o più applicazioni. In questo modo diventa molto semplice aggiornare solamente alcune app o cancellarle con un solo gesto. Ma tra le opzioni a disposizione c’è anche la possibilità di condividere le app in modalità P2P.

Diventa più semplice consigliare app agli amici e passarle loro senza ulteriori ricerche o in quei casi in cui il segnale di rete è debole. Al momento non ci sono certezze in merito al reale arrivo di queste novità sul Play Store, visto che Google potrebbe cambiare idea e procedere in altre direzioni.