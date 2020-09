Prima del lancio di Google Pixel 4a si sono susseguite in Rete delle indiscrezioni secondo cui il colosso di Mountain View era al lavoro anche su una colorazione blu, che per il momento è stata messa da parte.

Il nuovo smartphone di fascia media è attualmente disponibile (peraltro solo in alcuni mercati) soltanto in nero (ossia “Just Black”) ma nelle scorse ore sono state pubblicate alcune immagini rendering 3D che ci permettono di scoprire come sarebbe la versione blu nel caso in cui il colosso di Mountain View dovesse decidere di lanciarla effettivamente.

Google Pixel 4a si mostra in un’inedita colorazione

Ecco le immagini del nuovo smartphone di Google in blu:

Al momento non è nemmeno chiaro quale potrebbe essere il nome di questa variante nel caso in cui Google dovesse decidersi a lanciarla sul mercato.

Ricordiamo che solo da qualche ora lo smartphone di Google è disponibile in pre-ordine anche nel nostro Paese, ovviamente nell’unica colorazione nera. Vi accontenterete di questa o sperate che possa arrivare anche quella blu mostrata nelle immagini sopra?

