Dopo aver visto le due classifiche sugli smartphone di fascia alta e media più prestanti di agosto 2020 in Cina, AnTuTu ha pubblicato quelle compilate sulle rilevazioni globali. Ne vien fuori un’istantanea grossomodo simile, con un dominio degli Snapdragon nella categoria flagship sugli Exynos 990 dei Samsung Galaxy più recenti e qualche SoC di MediaTek in meno tra i medi di gamma.

Classifica globale AnTuTu di agosto per la fascia alta: vince ASUS, male Samsung

A dominare nella classifica di agosto 2020 stilata da AnTuTu sui top di gamma è ASUS ROG Phone 3, che grazie allo Snapdragon 865+ e a 12 GB di memoria RAM stacca OnePlus 8 Pro e OPPO Find X2 Pro. Il podio racchiude gli unici prodotti ad aver superato quota 600.000 punti.

Sotto di un soffio c’è il secondo ed ultimo Snapdragon 865+ in classifica di Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G: rifila la bellezza di 70.000 punti alla controparte con Exynos 990 commercializzata in Europa, che invece guida il terzetto dei Samsung Galaxy che chiudono la top 10 di agosto 2020. In mezzo ci sono Redmi K30 Pro, POCO F2 Pro e Xiaomi Mi 10.

Classifica globale AnTuTu di agosto per la fascia media, svetta OnePlus Nord

La palma del medio di gamma più prestante al mondo ad agosto 2020 secondo le rilevazioni di AnTuTu va a OnePlus Nord, che grazie ad un reparto tecnico con Snapdragon 765G, 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione ottiene quegli oltre 325.000 punti che gli consentono di guidare la top ten davanti a Redmi K30 5G e Huawei Nova 7i che chiudono il podio e sono pure gli unici prodotti a superare quota 300.000 punti.

A condurre il gruppo degli “altri” ci sono Realme 6 e Redmi Note 8 Pro, gli unici due prodotti con un SoC di MediaTek, nello specifico l’Helio G90T: è senz’altro interessante che i due siano separati da neanche 300 punti su quasi 300.000 pur avendo lo stesso SoC e 2 GB di RAM di differenza. Dalla sesta casella in giù domina lo Snapdragon 720G, capace di rubare la scena al più potente Snapdragon 730G, decimo con Xiaomi Mi Note 10 Pro, grazie a Redmi Note 8 Pro, Note 9S ed OPPO Reno 4.