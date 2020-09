Il team di WhatsApp ha dato il via al rilascio nelle scorse ore di una nuova beta per Android di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea: si tratta della versione 2.20.200.3.

Le novità di WhatsApp Beta 2.20.200.3

Lo staff di WABetaInfo, analizzando la nuova versione dell’app, ha scoperto alcune delle feature a cui gli sviluppatori stanno lavorando e che al momento non sono disponibili per tutti gli utenti. Una di esse è rappresentata da una scorciatoia rapida nelle chat aziendali (nel caso in cui sia stato impostato un catalogo):

Gli sviluppatori stanno sperimentando anche un nuovo pulsante di chiamata, che quantomeno inizialmente sarà disponibile solo nelle chat aziendali e che combina le scorciatoie di chiamata vocale e video, permettendo di scegliere il tipo di chiamata:

Infine, tra le novità in arrivo vi sarà la possibilità di aggiungere degli “scarabocchi” (chiamati Doodles) allo sfondo scelto per le chat. A seguire un esempio con la funzione disattivata (sinistra) e attivata (destra):

Come scaricare la versione 2.20.200.3 beta

La nuova versione di WhatsApp Beta può essere scaricata dal Google Play Store (dopo avere aderito al programma) o da APK Mirror.