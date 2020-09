POCO X3 NFC, come annunciato nel corso della presentazione di qualche giorno fa, diventa disponibile all’acquisto oggi 10 settembre presso diversi negozi online e soprattutto presso Amazon, al prezzo lancio scontato di 30 euro.

POCO X3 NFC su Amazon

E’ acquistabile immediatamente su Amazon nella versione con 6 GB di RAM e 64 GB e 128 GB di memoria interna di archiviazione al prezzo di 199,90 e 249,90 euro, per solo la giornata di oggi e fino a esaurimento scorte; ciò significa che è già applicato lo sconto lancio di 30 euro messo a disposizione da POCO Italia.

C’è da dire però che Amazon sottolinea un aspetto importante e cioè che le spedizioni partiranno comunque il 15 settembre, anche se lo smartphone è a tutti gli effetti disponibile all’acquisto. Non è escluso, comunque, che possano partire prima e che lo smartphone possa essere consegnato anzitempo.

POCO X3 NFC, ricordiamo, è uno smartphone che mette in campo una scheda tecnica completa, equilibrata e valida e un prezzo assai aggressivo, il che lo pone come la scelta migliore intorno ai 200 euro. Non indugiamo ulteriormente e vi lasciamo al link per l’acquisto su Amazon.

