Alla Developer Conference 2020 Huawei ha aggiornato il mondo su alcuni dati finanziari. Nella prima metà dell’anno l’azienda ha spedito oltre 105 milioni di smartphone in tutto il mondo, oltre 240 milioni se si somma la seconda metà del 2019 alla prima del 2020.

Nel primo semestre del 2020 Huawei ha fatturato circa 37 miliardi di dollari a fronte dei 68 miliardi di dollari movimentati durante l’arco del 2019. I dati di Huawei dicono che l’azienda è la prima al mondo nel mercato globale degli smartphone, la prima per dispositivi indossabili al polso, la seconda per smartwatch e la terza per tablet, con una crescita su base annua del 120% nel mercato dei PC ed una del 50% in quello degli auricolari true wireless.

Come molti possono immaginare, i picchi maggiori ed i risultati migliori sono stati conseguiti in Cina a causa del provvedimento degli USA che ha minato l’appeal dell’azienda al di fuori del mercato di casa. Secondo i ricercatori di IDC, Huawei ha spedito 55,8 milioni di smartphone nel secondo trimestre del 2020 con una flessione del 5,1% su base annua ma ha anche in mano il 20% del mercato mondiale degli smartphone, una quota mai raggiunta prima.

